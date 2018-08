Uyba, esordio a Bergamo

Lega Pallavolo Serie A Femminile ha pubblicato oggi il calendario ufficiale del campionato per la prossima stagione 2018/2019.

Per la Unet E-Work Busto Arsizio all’esordio del 28 ottobre sarà subito big-match, in trasferta a Bergamo, mentre il debutto al Palayamamay è previsto per giovedì 1 novembre contro il Saugella Team Monza.

Di seguito il calendario completo: