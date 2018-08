Uyba, pronto il programma del raduno. Ci sarà anche Orro

La Uyba Volley ha programmato per il prossimo 29 agosto, un mercoledì, il proprio raduno in vista della nuova stagione sportiva e ha messo a punto un evento in grande stile per dare il via ai lavori.

Come da tradizione, sarà il PalaYamamay di viale Gabardi a ospitare l’avvio degli allenamenti, anche per permettere al pubblico di prendere contatto con le giocatrici vecchie e nuove e con lo staff tecnico.

La squadra di Mencarelli si ritroverà alle 15 al palasport per ricevere il materiale tecnico di allenamento e sarà disponibile per giornalisti e operatori tra le 16.15 e le 16.45 per le prime foto e le interviste di rito A seguire e fino alle 18,30 le farfalle della Unet E-Work si alleneranno davanti agli occhi del pubblico: alla seduta parteciperà la squadra quasi al completo con l’eccezione di Kaja Grobelna e Britt Herbots impegnate con la nazionale belga.

Ci sarà invece Alessia Orro, pezzo pregiato biancorosso e azzurro: il 29 infatti sarà uno dei giorni di riposo concessi dal c.t. Mazzanti alle convocate dell’Italia: «Non posso non partecipare al primo giorno della nuova stagione, né perdermi il bagno di folla che i nostri tifosi ci riserveranno – ha detto Orro al sito della Uyba – C’è bisogno di entusiasmo e di alimentarlo con forza dall’inizio».

Al termine della seduta di lavoro – alle 18.30 circa – le giocatrici si trasferiranno nell’area open del Palayamamay: sui campi da beach volley Gennari e compagne giocheranno con i tifosi che avranno voglia di scambiare qualche palleggio con le proprie beniamine.

E per finire ci sarà aria di festa: dalle 19 tutti all’UYBA Village, il lounge bar estivo allestito tra le due rampe di accesso del palasport, sarà servito l’aperitivo di inizio stagione con le farfalle, condito da musica e intrattenimento.