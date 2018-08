Valentina, venerdì i funerali a Besozzo

Parenti, colleghi, amici e semplici conoscenti: sarà un momento intimo ma allo stesso tempo pubblico quello di domani, venerdì 17 agosto, per dare l’ultimo saluto a Valentina Guerra, la giovane scomparsa una settimana fa in un incidente della strada.

La ragazza, che avrebbe compiuto 24 anni tra una settimana, perse la vita in un terribile schianto lungo la sp 1 a Gavirate, a poche centinaia di metri da dove lavorava e vicinissimo al suo paese, Besozzo.

Un fatto che ha lasciato senza parole centinaia di persone che la conoscevano per via del suo lavoro come responsabile di sala a Villa Cocca, la pizzeria sulla stessa strada provinciale dove è avvenuto l’incidente.

I funerali di Valentina Guerra si terranno domani, 17 agosto alle 16.30 alla chiesa di Sant’Alessandro, a Besozzo Superiore.