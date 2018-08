I vandali se la prendono con il sistema solare

Ha resistito meno di tre mesi l’installazione in legno del “Sistema solare” inaugurata a maggio dal Parco del Lura attorno al pratone.

Si tratta di un percorso astronomico in cui le dimensioni dei pianeti e le distanze tra i pianeti sono riproposti nella stessa scala utilizzando un chilometro dei percorsi che da Saronno portano a Rovello Porro. Alcuni pannelli riportano dati astronomici, dati fisici e curiosità sul sole, sui pianeti del sistema solare e sulla fascia degli asteroidi. Sui pannelli vi sono immagini che se inquadrate da dispositivi collegati ad internet danno accesso ad ulteriori informazioni utilizzando la tecnologia della realtà aumentata.

Negli ultimi giorni molti frequentatori dell’area verde hanno segnalato su Facebook che le colonnine in legno sono già decisamente provate dalle intemperie e in alcuni casi dai vandali che hanno strappato dei cartelli. Grande amarezza per i danneggiamenti di l’installazione che non ha superato indenne neanche l’estate.