Varese in campo a Gavirate per preparare la coppa

Mister Domenicali lo aveva detto domenica, subito dopo la vittoria con il Cazzagobornato in Coppa Italia: “Il Varese farà un’amichevole nel fine settimana”. E così sarà: i biancorossi giocheranno sabato 1 settembre a Gavirate a partire dalle 16,30 contro i rossoblu locali, in modo da preparare al meglio il secondo match di Coppa Italia.

Lo stadio “Anessi”, recentemente risistemato per quanto riguarda la pista di atletica, è quasi un campo di casa per il Varese: il terreno di gioco fu utilizzato dalla formazione Primavera del Varese negli anni della Serie B, e in quel periodo ospitò anche diversi allenamenti della prima squadra biancorossa.

Per quanto riguarda la Coppa Italia, domenica 2 settembre si disputerà la seconda partita del girone 3: a Bornato la squadra bresciana ospiterà i milanesi della Calvairate che poi, nell’ultimo turno del raggruppamento, se la vedranno proprio con il Varese. Quest’ultimo match si giocherà in serale, dalle 20,30 di mercoledì 5 settembre, sul terreno di gioco di Vimodrone. Di certo in campo non ci saranno né il centrocampista argentino Etchegoyen, né l’attaccante guineiano Piqueti: le pratiche del transfert sono lunghe e si stanno protraendo, ma dalla sede del Varese si professa tranquillità per l’iter burocratico.

Nella località a nord-est di Milano ci saranno anche i sostenitori prealpini: il “Club Passione Biancorossa” sta infatti organizzando un pullman per assistere alla partita.