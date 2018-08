Varese, déjà vu: esordio in Eccellenza sul campo del Verbano

Tre anni dopo, sarà di nuovo la “Bombonera” di Besozzo il campo d’esordio per il Varese precipitato nel campionato di Eccellenza. Allora, 6 settembre 2015, i biancorossi affidati a Giuliano Melosi travolsero 6-0 i padroni di casa (foto in alto), primo passo di un campionato dominato in lungo e in largo.

Ora la storia si ripete, anche se al momento la compagine allenata da Domenicali è ancora in parte da costruire. L’appuntamento per il match contro i rossoneri è comunque stato fissato per domenica 9 settembre alle 15,30, sempre che i calendari non vengano stravolti da ripescaggi e modifiche alle serie superiori. Nella stessa giornata l’urna ha decretato le partite tra Vigevano e Busto 81, tra Ferrera Erbognone e Sestese, tra Union Villa e Lazzate e il derby tra Varesina e Castellanzese, solo per limitarci alle squadre della provincia di Varese.

L’esordio a Masnago di Lercara e soci avverrà domenica 16 contro il Vigevano, mentre alla terza giornata si disputerà l’atteso confronto tra Varesina e Varese, a Venegono Superiore. Gli altri match in provincia per i biancorossi sono fissati alla 4a (Varese-Union Villa), alla 11a (Castellanzese-Varese), alla 12a (Varese-Busto 81) e alla 13a (Varese-Sestese).

A livello storico invece, la partita più interessante – dell’intero girone A – è quella tra Legnano e Varese in programma alla 9a giornata. Andata al “Mari” il 4 novembre, ritorno al “Franco Ossola” il 10 marzo.

ECCELLENZA – Girone A

Accademia S. Genesio (Pv); Castanese (Mi); CASTELLANZESE; Vigevano (Pv); Fenegrò (Co); Ferrera Erbognone (Pv); VARESINA; VERBANO; Alcione (Mi); Ardor Lazzate (Mb); BUSTO 81; Legnano (Mi); Mariano (Co); SESTESE; UNION VILLA; VARESE.

QUI tutto il calendario (formato .pdf)