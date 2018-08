Varese, dieci giorni all’esordio ufficiale

Dopo l’amichevole – così così – con la Vergiatese, il Varese prosegue il proprio lavoro in vista dell’esordio ufficiale: domenica 26 agosto al “Franco Ossola” per la Coppa Italia di Eccellenza.

Svanite ormai le possibilità di ripescaggio in Serie D – anche se la situazione nazionale ancora non si è consolidata – mister Manuele Domenicali e i suoi ragazzi si stanno preparando per affrontare il campionato di Eccellenza.

Dopo due giorni di riposo, venerdì riprenderanno gli allenamenti a Varesello, sabato doppia seduta e domenica, dopo una sessione mattutina, appuntamento alle ore 20.30 a Solbiate Arno per l’amichevole contro la Sestese, altra squadra di Eccellenza.

Intanto la dirigenze prosegue il lavoro di rafforzamento della squadra: dopo l’arrivo dei guineaini Idrissa Camarà e Djassi Brito Silva Piqueti, oltre al giovane Loris Marinali, l’ultimo arrivo è l’esperto centrocampista Luca Gestra. Per il mediano, nato a Gallarate nel 1988, una carriera giocata passata soprattutto in Serie D.

Ci si aspetta ancora qualche rinforzo per dare a mister Domenicali una squadra all’altezza per poter puntare al primo posto in campionato e alla promozione in Serie D.

Questo, nel dettaglio, il programma dei prossimi giorni: