Varese, esordio il 26 agosto

Il Calcio Varese – nuova denominazione voluta dalla società – è stato inserito, come prevedibile, nel girone A di Eccellenza, insieme alle altre squadre della provincia, ma anche Varesina e Busto 81, compagini con le quali condivide il futuro incerto per via del ripescaggio.

In attesa di sapere qualcosa di più sulle squadre che verranno chiamate a colmare i vuoti in Serie D – è di ieri la notizia dello slittamento dei calendari di Serie C, che allungherà le tempistiche per tutte le categorie –, i biancorossi, così come le fenici e i bustocchi, sono stati inseriti nel campionato di Eccellenza.

Nulla è quindi certo per il campionato, discorso differente invece per la Coppa Italia. Il Varese dovrebbe comunque partecipare alla competizione. Per la coppa, la squadra di mister Manuele Domenicali è stata inserita nel girone 3 insieme ai bresciani del CazzagoBornato e ai milanesi del Calvairate.

Proprio il CazzagoBornato dovrebbe essere il primo avversario ufficiale della stagione 2018-2019. La data e luogo indicati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono il 26 agosto alle ore 17.00 al “Franco Ossola”.

Questo mese di agosto potrebbe essere molto caldo, non solo per il clima, con ripescaggi attesi anche all’ultimo minuto, o addirittura in corso d’opera, come accaduto l’anno scorso con la Romanese. Ci sono tante situazioni da risolvere e questo porta ad altrettante incognite. Il Varese potrebbe giocare in Eccellenza così come essere ripescato in Serie D. Per ora non ci sono percentuali, non resta che aspettare.