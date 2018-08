Varese, la provincia con il maggior numero di siti Unesco

Un record mondiale per la provincia di Varese. È quella con il maggior numero di siti Unesco in Italia e in un piccolo territorio come il Varesotto.

Sono quattro (Sacro Monte, Isolino Virginia, Castelseprio e Torba, Monte San Giorgio) e in aggiunta un’area MAB (Ticino Val Grande Verbano).

I SITI UNESCO

SACRO MONTE

Sacro Monte di Varese è un complesso devozionale eretto sul monte di Velate fra 1604 e 1698. Un’opera di evangelizzazione popolare tesa a celebrare i dogmi della chiesa cattolica contro il dilagare della riforma protestante. Fa parte del sito Unesco seriale “I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” che comprende sette complessi devozionali piemontesi e due lombardi.

L’itinerario per i pellegrini si compone di una Via Sacra lunga circa 2 chilometri con 14 cappelle che illustrano e invitano alla meditazione sui misteri del Santo Rosario e si conclude nel Santuario di Santa Maria del Monte che funge da quindicesima cappella. Archi trionfali e fontane scandiscono il percorso, splendido esempio di integrazione e armonia fra arte sacra, architettura e paesaggio naturale circostante.

ISOLINO VIRGINIA

L’isolino Virginia, situato nel lago di Varese di fronte a Biandronno, è stato abitato dal primo Neolitico (VII-VI millennio a.C.) fino alla fine dell’età del Bronzo (X secolo a.C. circa), un lungo periodo nel quale l’uomo, per poter far fronte ai mutamenti delle acque del lago, ha dovuto spesso adattare o spostare le proprie dimore occupando di volta in volta luoghi diversi dell’isola.

L’isolino Virginia fa parte del sito seriale “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino” che comprende in tutto 111 insediamenti, databili dal 5000 al 500 a.C., ubicati sulle rive di laghi o di fiumi in Svizzera, Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia.

CASTELSEPRIO – MONASTERO DI TORBA

Il parco archeologico di Castelseprio comprende un insediamento fortificato e il suo borgo, nonché la chiesa di Santa Maria foris portas, poco distante e rappresenta una delle più significative testimonianze dell’alto Medioevo nell’Italia settentrionale.

Dello stesso complesso archeologico fa parte il Monastero di Torba, gestito dal FAI – Fondo Ambiente Italiano. Il complesso monastico sorse nel tardo Impero Romano con funzione difensiva e fu in seguito utilizzato da Goti, Bizantini e Longobardi. Proprio sotto il regno longobardo venne ad assumere la funzione civile e, in seguito, religiosa che mantenne fino all’epoca napoleonica.

MONTE SAN GIORGIO

Il Monte San Giorgio, a cavallo del confine italo-svizzero è circondato da due rami del lago di Lugano. Oltre ad offrire percorsi escursionistici di interesse naturalistico e panoramico, il Monte è tra i più importanti giacimenti al mondo di fossili del Triassico Medio: l’ambiente a quel tempo era quello di una complessa laguna tropicale.

Il Monte è stato iscritto nella Lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 2003 per il versante svizzero e nel 2010 per quello italiano.

TICINO VAL GRANDE VERBANO

La nuova area Mab comprende la valle del Ticino, la Val Grande e il Verbano per un totale di 233 Comuni e un territorio che raggiungerà nel complesso oltre 332.000 ettari di estensione, di cui circa 18.000 ettari classificati come area core, 51.000 ettari come buffer zone e 263.000 ettari circa come transition. Le province coinvolte sono Novara, Milano, Pavia, Varese, Verbania. Le Regioni: Lombardia e Piemonte.

Un territorio di biosfera molto importante e con una rete di attività, sentieri, flora, fauna di grande ricchezza. Ne fanno parte diversi parchi tra cui il Ticino, la Val Grande, il Campo dei fiori.

INFORMAZIONI UTILI

I quattro siti Unesco fanno parte di un progetto, Varese 4U, dove si possono trovare diverse informazioni utili.

Sacro Monte ha diverso siti internet dove trovare informazioni. Qui trovate quello realizzato dalla Fondazione Paolo VI. Il borgo è raggiungibile anche con una funicolare le cui informazioni le trovate qui. Gli orari dei bus per arrivare a Sacro Monte. Tanti video e info nell’articolo sul tour realizzato da Varesenews.

Isolino Virginia ha un sito internet con tante informazioni. Per ritrovare l’Isola si deve navigare con piccoli battelli che, ad orari certi, approdano in diversi punti del lago imbarcando e sbarcando curiosi turisti e viaggiatori occasionali, tutti con una meta, il Lago di Varese e i suoi luoghi naturali ed artistici. Tanti video e info nell’articolo sul tour realizzato da Varesenews.

Il Parco Archeologico di Castelseprio comprende una zona fortificata, estesa a valle fino a Torba, ed un borgo extra-murario. Per informazioni sulla visita trovate riferimenti qui. Per il Monastero di Torba qui trovate le proposte di visita del Fai che gestisce il bene. Tanti video e info nell’articolo sul tour realizzato da Varesenews.

Tante informazioni utili per il Monte San Giorgio le trovate in questo articolo del tour realizzato da Varesenews.

L’area Mab Ticino Val Grande Verbano non ha ancora un sito internet specifico. Trovate sul sito del parco del Ticino alcune info.