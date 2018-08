Il Varese pareggia e aspetta Camara

Terza amichevole estiva e primo pareggio per il giovane Varese Calcio di mister Domenicali che sul campo di Bulgarograsso (Como) ha impattato 3-3 con il Fenegrò, ambiziosa formazione comasca ricca di ex biancorossi.

Punteggio in altalena lungo i 90′ di gioco nei quali il Varese è andato per due volte in vantaggio – con Mondoni in avvio e con l’ultimo arrivato Scaramuzza a metà ripresa – ma alla mezz’ora del secondo tempo è stato definitivamente raggiunto dal Fenegrò.

Domani intanto in città è atteso Idrissa Camara, 25enne della Guinea-Bissau dal curriculum superiore, che nelle intenzioni della dirigenza dovrà essere il primo vero colpo. L’incognita del giocatore rappresentato da Beppe Accardi potrebbe essere la solita, ovvero la categoria, ma dall’ambiente biancorosso si professa un moderato ottimismo. Staremo a vedere.

Fenegró-Varese 3-3 (1-1)

Marcatori: pt 10’ Mondoni (V), 38’ Anzano rig. (F). St. 8’ Anzano (F), 18’ Chiurato (V), 19’ Scaramuzza (V), 30′ Bello (F).

Fenegró: Bordin, Calegari, Barlusconi, Scarcella, Borghesi, Tindo, De Vincenzi, Melesi, Fabozzi, Scapinello, Anzano. Entrati nel secondo tempo: Varesio, Papillo, Bello, Galletti, Cassina, Borgoni, Panzetta, Putignano, Leotta, Guaita, Marinaro.

Varese primo tempo: Martignoni, Lonardi, Simonetto, Travaglini, Bianchi, Corti, Bagatti, Mauro, Lercara, Mondoni, Mochi

Varese secondo tempo: Scapolo, Lonardi, M’Zoughi, Assui, Bianchi, Natale, Marginno, Chiurato, Valerio, Magistroni. Mochi.

Entrati: Magoga, Manera, Masinari, Scaramuzza. All. Domenicali.