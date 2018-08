“Varese che pizza!” parte col piede sbagliato: “Lunghe attese dovute a problemi tecnici”

Ritardi fino a due ore e lamentele. La festa “Varese che pizza!” che si tiene nell’area feste della Schiranna fino a venerdì 24 agosto parte col piede sbagliato.

Sono state parecchie le segnalazioni arrivate in redazione: «Scontrino fatto alle 20.41, alle 22.38 siamo andati via perché le nostre 2 pizze non erano ancora arrivate», «bimbi e anziani hanno atteso pizze per più di 2h. Nessuno che sia uscito dare una spiegazione o delle scuse», «abbiamo ordinato alle 20 e alle 22 non abbiamo ancora la pizza». Alcuni si sono lamentati di prezzi e qualità della pizza.

Risponde Bassano Falchi, il coordinatore della Festa dell’Unità che ospita l’evento: «Non siamo noi i pizzaioli, ma ci mettiamo la faccia e rispondiamo a chi si lamenta, scusandoci per i disagi – spiega -. Abbiamo avuto problemi tecnici coi forni, due su quattro sono andati in tilt a metà serata e le attese sono diventate inevitabilmente lunghe. Inoltre abbiamo avuto un’affluenza enorme, ben oltre le nostre più rosee previsioni. I forni sono stati riparati e la festa di svolgerà regolarmente nelle serate di giovedì e venerdì. Un minimo di attesa è da mettere in conto, le pizze hanno bisogno di tempi di cottura e soprattutto non è un ristorante…».