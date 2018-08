Varese potenzia gli infopoint per “l’invasione” dei ciclisti

Il “Mondiale” di Gran Fondo di ciclismo in programma a Varese è un evento che – essendo dedicato agli sportivi amatoriali – ha maggiore rilievo dal punto di vista turistico che non da quello sportivo.

Anche per questo motivo i punti dedicati all’informazione e all’accoglienza presenti in città saranno potenziati in vista dell’arrivo delle migliaia di persone – tra atleti e loro familiari/accompagnatori – che partecipano alle gare.

Gli enti coinvolti (Camera di Commercio, Comitato organizzatore e Varese Convention & Visitors Bureau) hanno deciso innanzitutto di ampliare gli orari di apertura dell’Infopoint di piazza Monte Grappa (0332/281913): l’ufficio sarà aperto dalle 10 alle 18 di domenica 26 e resterà a disposizione anche lunedì 27 e martedì 28 fino alle ore 20. Da mercoledì, quindi, il “Gran Fondo World Championship” scatterà ufficialmente.

Nel corso dell’evento quindi, un ulteriore punto informazioni sarà attivato all’interno del cosiddetto “Race Village”, il cuore della manifestazione allestito in piazza Repubblica: qui sono in programma le varie cerimonie, i momenti conviviali, gli stand degli sponsor e il ricco programma di spettacoli che affiancheranno le gare sportive (vedi l’articolo in basso).

Le informazioni ai turisti saranno inoltre garantite, oltre che in italiano, anche in francese, inglese, tedesco, cinese e russo. Gli infopoint inoltre sono disponibili per i cittadini di Varese che hanno bisogno di notizie sulla viabilità.

«Il nostro obiettivo è di sostenere un evento di grande impatto sull’economia con ricadute importanti sul sistema turistico che in più sia per i cittadini un momento di spettacolo e di piena accoglienza per tutti» spiega a riguardo Fabio Lunghi, presidente della Camera di Commercio.

«La collaborazione e la sinergia sono il segreto per la riuscita di questo evento mondiale – è il parere di Renzo Oldani, presidente della “Binda” – Arriveranno ciclisti da 61 Paesi del mondo e noi siamo pronti ad accoglierli».

Sulla stessa falsariga il commento del sindaco Davide Galimberti: «In tanti in questi giorni parlano di “Varese Mondiale”: un’occasione e una vetrina davvero unica per la nostra città e di cui ringrazio i tanti atleti, ciclisti e turisti che stanno arrivando in queste ore. Grazie anche alla “Binda” che è stata in grado di trasformare un’impresa storica in una realtà di successo. Abbiamo deciso di dare ampia diffusione e visibilità all’evento sia in chiave turistica e sia per dare una corretta informazione al cittadino».