Varese quarta provincia lombarda nel settore noleggi

Anche in vacanza si noleggia: dall’areo alla barca, dal camper alla bici, dalle attrezzature sportive a quelle per i concerti. Tra sedi di impresa e unità locali specializzate nel settore, il noleggio conta in Lombardia 3.845 attività su circa 28 mila in Italia, secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su fonte registro imprese 2018 e 2017 relativi alle localizzazioni, sedi di impresa e unità locali, attive sul territorio.

Pesano il 13,8% del totale nazionale, in pratica è lombarda un’attività su sette. Un settore che cresce del 3% in un anno e occupa quasi 8 mila addetti in regione su 45 mila nel Paese.

Milano è prima con 1.638 attività, di cui 458 noleggi di autovetture e veicoli leggeri, 80 noleggi di attrezzature sportive e ricreative, 49 noleggi di imbarcazioni da diporto e 30 noleggi di aereo. Seguono Brescia con 583 attività (+4,1%), Bergamo con 351 (+3,2%), Varese con 273 (+0,7%) e Monza Brianza con 230. Lodi ne ha 63. Tra 2017 e 2018 crescono in percentuale soprattutto Sondrio, dove il settore registra +24,6%, e Cremona (+8,5%). Oltre 4 mila gli addetti a Milano, quasi mille a Brescia e Bergamo.

I settori più numerosi. Tra i settori che registrano la maggiore presenza di attività vi sono il noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri con 1.065 localizzazioni in Lombardia su 7.534 in Italia, il noleggio di strutture ed attrezzature per concerti e spettacoli (381 su 4.934) e per lavori edili (342 su 2 mila) e il noleggio di imbarcazioni da diporto e pedalò (194 su 2.473).

Le attività di noleggio in Italia. Sono quasi 28 mila, in crescita del 3,3% in un anno con oltre 45 mila occupati. Se prime per numero complessivo di imprese e addetti sono Roma (2.617 attività e quasi 6 mila addetti) e Milano (1.638 localizzazioni e 4 mila addetti) seguite da Napoli per attività (1.536) e Bolzano per addetti (quasi 2.500), Trento è prima per attività specializzate nel noleggio di biciclette e attrezzature sportive e ricreative varie (rispettivamente 55 su 900 in Italia e 149 su circa 1.500) mentre Sassari è prima nel noleggio di imbarcazioni da diporto inclusi i pedalò (265 su 2.743). Milano è prima in Italia per noleggio di aerei (30 attività su 161).