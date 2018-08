Varese: rosa rivoluzionata verso il test con il Fenegrò

Il Varese che ha ripreso ad allenarsi dopo la fine del ritiro in terra toscana è già parecchio diverso rispetto alla squadra che si era radunata a Masnago il 24 luglio scorso. E, probabilmente, è ancora molto differente dalla formazione che sarà schierata nelle prime partite della stagione ufficiale (la categoria è ancora incerta: al momento i bianocorossi sono in Eccellenza).

Mister Domenicali e i suoi collaboratori devono quindi fare i conti con una assetto mutevole per preparare la squadra dal punto di vista fisico e per schierare un undici valido nel prossimo test, organizzato per domani – mercoledì 8 – a Bulgarograsso (ore 17) contro il Fenegrò, squadra tra le favorite del girone A di Eccellenza.

In questo momento tra i confermati ci sono i pochi reduci della passata stagione (Simonetto, Lercara, il portiere Scapolo), un buon numero di Juniores, il rientrante Lonardi (era in prestito alla Sestese) e un drappello di volti nuovi. Tra questi ultimi spiccano il portiere Calandra, i due mediani Conti e Bagatti e l’attaccante siciliano Moceri. Già salutati invece tutti gli argentini, compreso quel Diaz che si era fatto notare nella prima amichevole con una tripletta.

Il gruppo biancorosso è invece stato integrato da una nuova “infornata” di juniores ma anche da qualche volto nuovo come il difensore Jean Aussi, 19enne passato dal Cadice, il 18enne Alessandro Natale proveniente da Teramo, il centrocampista Precoius Adebayad transitato da Arluno e l’attaccante 21enne Roberto Scaramuzza, proveniente da Porlezza.

Nomi, comunque, ancora di contorno che non possono certo accendere la fantasia dei tifosi. Se il gruppone sperimentale visto nel giorno del raduno poteva anche avere un senso (ricordiamo tutte le vicissitudini che il Varese ha dovuto affrontare negli ultimi mesi), ora il tempo comincia a stringere. E l’incertezza sulla categoria non può incidere troppo a lungo sulla costruzione di una squadra di livello, quella promessa dai dirigenti.