Varese sconfitto di misura nel primo vero test

Si è concluso oggi con l’amichevole contro il Ghivizzano, squadra di Serie D toscana, il ritiro del Calcio Varese in Garfagnana.

Dopo aver salutato la struttura che ha ospitato mister Manuele Domenicali e i suoi ragazzi dal 24 di luglio, il Varese è sceso in campo alle ore 10 di oggi, sabato 4 agosto.

Un buon test, il primo di un certo valore dopo l’amichevole contro la squadra Uisp di inizio settimana.

Il risultato finale ha premiato i toscani, che si sono imposti 2-1, ma il Varese ha mostrato buone cose. Il gol biancorosso è stato siglato dal giovane Mauro, prodotto del vivaio varesino.

Ora la squadra tornerà a Varese per continuare la preparazione in vista dell’inizio ufficiale della stagione che, come anticipato ieri, con ogni probabilità, lo vedrà impegnato in Eccellenza.

Tabellino: