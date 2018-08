Varese, Serie D più lontana

Nel corso della riunione del Consiglio Direttivo sono state anche deliberate le ammissioni in Serie D e nei campionati nazionali di calcio femminile. Per quanto riguarda la Serie D, a completamento dell’organico, sono state ripescate Montebelluna, Classe e Jesina, e sono stati accolti i ricorsi di Pomigliano, Città di Campobasso, Palmese, Nocerina, Igea Virtus Barcellona e Roccella. Il Consiglio Direttivo ha poi delegato il Presidente LND a procedere ad eventuali ulteriori ripescaggi che potrebbero rendersi necessari per il completamento dell’organico per effetto delle decisioni assunte dalla FIGC in relazione alle vacanze di posti nei campionati professionistici.

Questo è il comunicato che ha diffuso la Lega Nazionale Dilettanti, ufficializzando così i primi tre ripescaggi in Serie D: Montebelluna, Classe e Jesina.

Il discorso non è ancora chiuso. Gli incastri sui vuoti da colmare in Serie C e Serie D sono ancora tutti aperti, ma non così aperti da premiare il Varese, che in graduatoria è indietro (undicesimo, nono nel caso in cui il Lumezzane dovesse tirarsi indietro).

Anche perché in Serie C è quasi sicuro che non si riempiano i 60 posti. Ora le squadre iscritte sono 53, tre verranno ripescate, la Juve B rimane in stand by, ma non dovrebbero esserci altri salti dai dilettanti ai professionisti. Anche il Como potrebbe essere costretto a un altro anno in Interregionale.

Questa situazione, a cascata, blocca i ripescaggi dall’Eccellenza alla Serie D e potrebbe rimetterci anche la Varesina, che spera ancora ma non è così sicura.

Come detto, per Varese e Busto 81 le possibilità di prendere parte alla Serie D rimangono pochissime, quasi nulle.

Sarà quindi un’Eccellenza stratosferica, quasi una D2 (termine che non ci piace ma che rende l’idea), con Varese, Legnano, Busto 81, Varesina, ma anche le ambiziose Castellanzese, Fenegrò, Sestese e Verbano.

Questo il girone A di Eccellenza: