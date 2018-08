Varese, si gioca per davvero: in coppa c’è il Cazzagobornato

Dopo un precampionato non semplice, all’insegna di “porte girevoli”, giocatori in prova e tesseramenti a singhiozzo, il nuovo Varese è ora chiamato al primo impegno ufficiale, quello di domenica 26 (a Masnago) contro il Cazzagobornato.

La gara – calcio di avvio alle 17 – è valida come primo turno di Coppa Italia di Eccellenza e non è certo uno di quegli esordi che fanno venire l’acquolina in bocca ai tifosi ma, come abbiamo già detto in altre occasioni, in questo momento è necessario muoversi un passo per volta e tornare a una situazione normale dopo l’ultimo biennio vissuto in maniera… originale dal club biancorosso.

Il match servirà comunque per dare una prima occhiata “ufficiale” alla formazione di Manuele Domenicali, che tra le varie cose ha dovuto affrontare in corsa l’addio di Augusto Diaz, cannoniere del precampionato tornato in Calabria. Il Varese di Coppa sarà dunque una squadra ancora sperimentale, anche perché alcuni giocatori non saranno disponibili: il possibile sostituto di Diaz, l’altro argentino Carabelli, è ancora in prova e non tesserato mentre l’iter per ufficializzare il guneiano Piqueti è ancora in corso.

Per affrontare i bresciani – il Cazzagobornato è squadra nata nel 2014 per unire le due principali realtà del comune di Cazzago San Martino, circa 11mila abitanti – è possibile che Domenicali dia spazio anche a qualche giovane a propria disposizione. Il Varese dovrebbe schierarsi in campo con il 4-2-3-1 visto in amichevole, con il siciliano Mauceri a fare da prima punta e la “perla nera” Camara ad agire sull’esterno insieme a Scaramuzza, con Lercara alle spalle del centravanti.

Gli avversari di turno hanno affinato la propria preparazione vincendo il 7° Triangolare Aias, giocato sul terreno amico: la squadra bresciana ha battuto l’Adrense e il Calcianato e Dalola è stato insignito del titolo di miglior giocatore.

LA DIRETTA

La partita del “Franco Ossola” sarà la prima raccontata in diretta quest’anno da VareseNews per quanto riguarda i biancorossi. Lo schema è quello consueto del liveblogging al quale i lettori possono partecipare scrivendo nello spazio commenti o usando l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per accedere al live è sufficiente CLICCARE QUI.