“Varese si muove”.. ma solo se hai l’auto

Buon giorno caro direttore

alcune considerazioni sul nostro fantastico comune di Varese….

gli assessori sempre belli impettiti in prima linea a sottolineare gli ottimi risultati della giunta.

La pista ciclabile è sicuramente un intervento positivo per la città, in realtà non è una novità in quanto la cittadinanza ha già speso in passato soldi per piste ciclabili che venivano utilizzate da tutti tranne che dai ciclisti ,vedi quella di Viale Aguggiari con tanto di pericolosissima “chicane”

un anno fa le tanto contestate strisce blu,l’assessore disse che servivano per incentivare il trasporto pubblico. (Infatti ho fatto l’abbonamento, fiducioso.)

quando sottolineai che la Z da Calcinate alla mattina parte quando sono già arrivato a Milano, disse che i soldi ricavati avrebbero sostenuto il trasporto pubblico migliorandolo, infatti quest’anno a luglio come da copione sono state tolte le prime corse alle 5.30 delle tratte principali, d’altra parte probabilmente pensano che a luglio e agosto non si lavora.

Che dire allora del marciapiede che in via Giordani aspettiamo da tanti anni, camminiamo sfiorati dalle auto che corrono a velocità proibitive, caro assessore le do una brutta notizia: mi sa che hanno capito gli automobilisti che i totem autovelox sono dei blocchi di plastica vuoti.

un marciapiede perché farlo, a che serve, per aspettare un bus che non passa? usate la macchina e pagate il dazio.

Riccardo Dovera