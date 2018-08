Varese, un pareggino nel test con la Vergiatese

Test senza troppa gloria per il Varese di mister Domenicali che nel pomeriggio di martedì 14 agosto ha pareggiato in amichevole la Vergiatese con il punteggio di 1-1.

I biancorossi, tra i quali non ha giocato Camara (si è rivisto invece l’argentino Diaz), sono stati a lungo sotto nel punteggio per via della rete iniziale di Kate per a squadra di casa guidata dall’ex Cavicchia. A salvare il Varese ci ha pensato il giovane attaccante siciliano Moceri, uno dei più in palla, con il gol del definitivo 1-1.

Intanto a Varesello proseguono gli arrivi, in attesa di mettere nero su bianco gli accordi. Dopo la firma di Camara si attende quella dell’altro guineense, l’attaccante Piqueti Silva, del centrocampista palermitano Loris Marinali e di Luca Gestra. Quest’ultimo, 30enne nato a Gallarate, è un centrocampista con una lunga e solida carriera in Serie D, sempre al di fuori della nostra provincia.

Vergiatese-Varese 1-1 (1-0)

Vergiatese: Pappa; Pozzobon, Carbone, Canroni, Trionfo, Arrigoni; Baca, Fiore, Martinoia; Kate, Maugeri. Entrati nella ripresa: Giorgetti, Cattaneo, Oprandi, Turconi, Synday, Galbersanini, Marklt. All. Cavicchia.

Varese: Calandra; Lonardi, Simonetto, Travaglini, Bianchi; Conti, Natale; Conti, Lercara, Scaramuzza; Diaz. Entrati nella ripresa: Scapolo, Lonardi, M’Zoughi, Etchegoyen, Bensi, Mondoni, Mauro, Magoga, Moceri, Magistrelli. All. Domenicali.

Arbitro: Mantovani (Bianchi-Rossi)

Marcatori: pt: 7′ Kate (Ve); st: 28′ Moceri (Va)