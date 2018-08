Varese, una vittoria e una sconfitta a Menaggio

(Foto calciovarese.it)

Tutto secondo previsioni alla “Petazzi Cup” di Menaggio, triangolare che ha visto sfidarsi una squadra di Serie D, il Sondrio, una di Eccellenza, il Varese, e una di Promozione, i padroni di casa del Menaggio.

Vince il Sondrio grazie a due vittorie, il Varese si piazza secondo grazie al successo sui comaschi, che chiudono il torneo senza vittorie e senza gol segnati.

Era indicativa per i biancorossi soprattutto la sfida contro il Sondrio, neopromossa in Serie D. Nei 45’ di confronto la squadra di mister Domenicali ha perso 2-1 ma ha retto bene il campo contro la formazione di categoria superiore. Subito in campo i nuovi arrivati: Balzo in difesa e l’attaccante argentino Jeremias Carabelli (classe 1993) in attacco.

Varese che gira bene palla, ma Sondrio che si fa più pericoloso. All’8’ Calandra respinge un calcio di rigore di Valtulina concesso per il fallo di M’Zoughi su Vono. Il risultato si sblocca al 29’ con la rete di Valtulina, che si fa perdonare l’errore dal dischetto con un 1biancorossi reagiscono e accorciano: Piqueti subisce fallo in area e Carabelli realizza il penalty. Nel finale lo stesso attaccante argentino impegna il portiere avversario alla parata che blinda il risultato.

Nella seconda sfida, contro i padroni di casa del Menaggio, mister Domenicali ha schierato i ragazzi che non sono scesi in campo nella prima gara, mettendo in campo una formazione con tantissimi giovani. A prendersi il palcoscenico è stato il classe 2000 Boubacar Silla, con due reti di buona fattura al 16’ e al 23’. Nel finale di gara lo stesso Silla va vicino al tris, ma il portiere di casa gli nega la gioia personale.

Nell’ultima sfida del triangolare il Sondrio ha battuto 2-0 il Menaggio con la doppietta di De Bianchi, aggiudicandosi così il trofeo.

Per il Varese invece è tempo di pensare agli impegni ufficiali: domenica 26 agosto (ore 17.00) al “Franco Ossola” ci sarà la sfida di Coppa Italia di Eccellenza contro il CazzagoBornato.