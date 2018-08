Varesotto “da cinema”, cinque location indimenticabili

“Suspiria” di Guadagnino e “Il capitale umano” di Virzì sono i titoli più celebri e recenti ma, come è noto, sono in realtà molti di più i lungometraggi, italiani e stranieri, girati a Varese e in provincia.

Dal lago a Malpensa – che ha fatto da set, soltanto poche settimane fa, anche della commedia Murder Mystery con Jannifer Aniston e Adam Sandler -, dalle chiese ai castelli, dall’eremo alle ville storiche: il Varesotto ha offerto ai registi di ogni genere cinematografico location e ambientazioni ideali. Pensiamo alle atmosfere del Lago Maggiore nei film tratti dai romanzi di Piero Chiara o agli scorci dei comuni della provincia che si riconoscono nelle commedie – ormai vero e proprio cult – con Renato Pozzetto, Massimo Boldi, Adriano Celentano e Teo Teocoli.

Per girare le scene dei film che li hanno visti protagonisti, in provincia sono arrivati negli anni moltissimi volti celebri del cinema e della televisione: Ugo Tognazzi, Johnny Dorelli, Fabio Volo, Paolo Villaggio, Fabrizio Bentivoglio, Ornella Muti, Valeria Bruni Tedeschi, Tilda Swinton, Franco Nero, Francesco Pannofino, Mel Brooks, Ezio Greggio e molti altri.

Ed è per questo che è molto difficile scegliere tra tante location quelle che più celebrano il binomio Varese-grande schermo. Di seguito ne trovate alcune tra le più rappresentative e dei link utili per chi vuole approfondire l’argomento.

DA BRIVIDO

“Suspiria” di Luca Guadagnino con Tilda Swinton e Dakota Johnson all’Hotel Campo dei Fiori

DRAMMATICO

Corso Matteotti e il centro di Varese set di “Il capitale umano” di Virzì con Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi e Luigi Lo Cascio

COMMEDIA ITALIANA

Gemonio (ma anche scorci di Laveno e i dintorni) nelle commedie di Renato Pozzetto. Difficilissimo sceglierne una, vi proponiamo la “motocarro racing” di “Io tigro, tu tigri, egli tigra”

COPPIE AMATE

Il lungofiume a Golasecca e il ristorante da Pio in una delle più famose scene di “Il bisbetico domato” con Adriano Celentano e Ornella Muti

STORICO CON GRANDI ATTORI

L’eremo di Santa Caterina e la Rocca di Angera nello sceneggiato Rai “I promessi sposi” di Savatore Nocita con un cast incredibile: Alberto Sordi, Franco Nero, Danny Quin, Delphine Forest, Dario Fo, Burt Lancaster, Walter Chiari, Murray Abraham

Per saperne di più:

Il libro – Varese Hollywood di Diego Pisati e Francesca Gambarini (Macchione editore)

Il sito www.davinotti.it permette di ricercare i film partendo dalle location. È possibile trovare molti film girati in provincia di Varese con il dettaglio delle scene e dei luoghi dove sono state girate.