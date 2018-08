Variante al PGT, le osservazioni entro il 22 ottobre

Il nuovo piano di governo del territorio di Busto Arsizio fa un passo avanti nel processo di definitiva adozione, quello delle osservazioni. C’è infatti tempo fino al 20 settembre per visionare gli atti e presentare le proprie istanze.

Chi volesse farlo sappia che gli atti relativi alla variante parziale al PGT adottata saranno depositati in libera visione sia presso la Segreteria Comunale sita nel Palazzo Municipale in via F.lli d’Italia 12 sia sul sito internet istituzionale del Comune seguendo questo link. Eventuali osservazioni alla Variante parziale di Piano adottata potranno essere inoltrate al Comune dal 21 settembre al 22 ottobre (entro le ore 12.00 se consegnate in forma cartacea al Protocollo comunale oppure entro le ore 24.00 se inoltrate mediante posta elettronica con firma digitale all’indirizzo: protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it – in caso di utilizzo del Servizio postale farà fede la data del timbro di spedizione).

È disponibile un modello per la presentazione delle osservazioni che può essere scaricato dal sito internet del Comune (clicca qui) oppure ritirato presso l’Ufficio Urbanistica e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Molini Marzoli – via A. da Giussano ang. v.le Cadorna). Le osservazioni e i relativi allegati dovranno essere redatte in duplice copia in carta semplice.