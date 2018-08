A Vegonno “volano stracchini”

La Piana di Vegonno dal 5 agosto sarà in tv. Merito di un’azienda famosa che produce formaggi freschi e che ha scelto Vegonno per girare lo spot che andrà in onda proprio da domenica fino all’8 di settembre.

L’azienda è la “Nonno Nanni” che ha sede a Giavera del Montello, nel cuore del Veneto, è guidata oggi dalla terza generazione della famiglia Lazzarin, nipoti di Giovanni Lazzarin (il Nanni che dà il nome all’impresa).

Per girare il nuovo spot la Nonno Nanni ha scelto l’azienda agricola di Giuseppe Plebani. Che la fattoria sia in un luogo meraviglioso è noto a tutti quelli che abitano nella zona, ma come siano arrivati quelli dell’azienda veneta ad individuarlo sulla cartina resta (per ora) un mistero.

Così due mesi fa circa i camion con tutte le attrezzature per le riprese sono stati posteggiati nei cortili della fattoria Plebani (nella foto i giorni delle riprese) e per alcuni giorni regista e comparse hanno girato le immagini dello spot pubblicitario (non solo alla fattoria, ma le altre location sono top secret, anche se gli azzatesi, è probabile, le riconosceranno).

Il verde dei campi, le mucche, la cornice di Vegonno rispecchiano lo stile dell’azienda che in questi giorni sta annunciando l’arrivo del nuovo spot sulla sua pagina Facebook con lo slogan: “Dove sta volando lo stracchino di Nonno Nanni? Scoprilo dal 5 agosto”; la foto rappresenta una collina verdissima con alberi che ricordano quelli di Vegonno e in primo piano il prodotto che pare volare, così come fa negli altri spot già mandati in onda.

Una sola raccomandazione: se guardando lo spot doveste innamorarvi del luogo, è bene sapere che la fattoria di Giuseppe Plebani non è visitabile. Insomma, non fatevi venire strane, “bucoliche” voglie: è proprietà privata. Potete farvi però una bella passeggiata a Vegonno, là dove volano stracchini.