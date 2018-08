Vela, l’Avav Luino ricorda Gabriele Galante

A pochi giorni dalla scomparsa l’Associazione Velica Alto Verbano desidera ricordare Gabriele Galante a tutti coloro che hanno conosciuto sui campi di regata l’imprenditore luinese, appassionato velista e socio .

Gabriele Galante, per tutti “Lele”, ha da sempre fatto parte della storia del sodalizio velico luinese: come membro del consiglio direttivo – negli anni 1970/71, 1972/73, 1974/75, 1982/83, 1984/85, 1986/87 – come sportivo nella classe olimpica 470, nelle classi d’altura, ma da sempre animatore della scuola vela e grande maestro che ha trasmesso la passione a tutti i velisti luinesi che hanno raggiunto le vette della vela internazionale come Flavio Favini. Tutt’ora la scuola vela rappresenta la il fiore all’occhiello dell’AVAV con la sua squadra agonistica.

Il presidente Giovanni Moroni, il Consiglio Direttivo e tutti i soci ricorderanno sempre con grande affetto Gabriele Galante, un luinese che tanto ha fatto negli anni per le crescita sportiva del sodalizio velico verbanese.

Nella foto Lele Galante al timone del One Tonner Lunic 3 di Mario Oriani alla fine degli anni ‘70