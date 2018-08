Ventunenne di Somma cade nelle cascate del Toce

Una disattenzione, il volo per diversi metri e le gravi fratture. Poteva finire molto peggio l’escursione per un ragazzo di Somma Lombardo di 21 anni da ieri ricoverato all’ospedale San Biagio di Domodossola con fratture multiple agli arti e al bacino, vivo per miracolo dopo un volo pericolosissimo sulle cascate del Toce.

Il fatto è avvenuto lunedì scorso nella tarda mattinata. Il giovane, nato a Gallarate ma residente nella cittadina del Varesotto era partito per un’escursione lungo il sentiero che risale le spettacolari cascate del fiume nel territorio comunale di Formazza. Assieme a lui c’era un’altra persona.

Sta di fatto che passate le 11 si è verificato l’incidente: un piede messo male e il volo a valle.



I soccorso si sono mossi subito ma nella zona le condizioni meteo erano proibitive, con temporali e nuvole basse che non permettevano la visuale al velivolo, che ha portato a bordo personale del Soccorso Alpino della Delegazione Valdossola.

Gli uomini del CNSAS hanno individuato il ferito, subito immobilizzato e riportato a valle con l’ausilio del Soccorso alpino della Guardia di Finanza.

Poi, una volta in ambulanza, il ricovero in ospedale, a Domodossola.

Il Soccorso alpino piemontese ricorda la massima attenzione nell’affrontare luoghi impervi e soprattutto, prima di partire, consultare bene le previsioni meteo.

La Valdossola, patria del torrentismo, è stata al centro solo la scorsa settimana del raduno internazionale “Forra” organizzato dalla AIC Asssociazione italiana canyoning: anche in questo frangente sono stati diversi gli interventi del CNSAS della Delegazione Valdossola che hanno dovuto salvare diversi sportivi partiti magari al mattino col bel tempo e poi sorpresi dai temporali estivi che ingrossavano i corsi d’acqua e le forre, che coi temporali rischiano di diventare una trappola.