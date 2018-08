Il Verbano è basso, divieto di imbarco per i mezzi pesanti

Livello del Lago Maggiore sotto lo zero idrometrico e scattano le restrizioni anche per i trasporti. Dal 20 agosto infatti, la Navigazione del Lago Maggiore avvisa i clienti che il peso massimo complessivo degli automezzi ammessi a bordo dei traghetti è ridotto a 380 q.li. In sostanza, i mezzi pesanti superiori a quel peso non possono salire sul traghetto e devono utilizzare le vie di terra per raggiungere la sponda opposta del lago. Il peso massimo sulle motonavi traghetto normalmente è di 440 quintali.

Inoltre, sono sospese le corse degli aliscafi all’Isola Madre e agli scali minori. Si tratta della prima soglia, se il lago dovesse scendere di altri 20 cm scatterebbero altre riduzioni.