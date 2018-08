Per il Verbano un’estate sempre più magra

Le acque del lago Maggiore continuano a scendere e i segni della siccità sono sempre più evidenti (nella foto la riva di Angera, di fronte all’Isolino Partegora).

Il livello del Verbano è da tempo in costante calo – da oltre una settimana al di sotto della soglia di magra – come mostra questo grafico aggiornato, a cura del Centro Geofisico Prealpino:

LIMITI PER ALISCAFI E TRAGHETTI

La situazione attuale comporta una serie di limitazioni anche per quanto riguarda la navigazione. Oltre al divieto di attracco per gli aliscafi, all’Isola Bella, introdotto ai primi di agosto, da alcuni giorni è stato fissato a 200 quintali il peso massimo a pieno carico degli automezzi ammessi a bordo dei traghetti.

LE PREVISIONI

Per i prossimi giorni, almeno fino a venerdì, non sono previste particolari variazioni. Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino la giornata di domani, giovedì 30 agosto, sarà ancora in buona parte soleggiata con a tratti nuvolosità irregolare che dal pomeriggio potrebbe portare locali rovesci o temporali su Alpi e Prealpi, meno probabili altrove. Il tempo potrebbe variare invece a partire da venerdì con nuvolosità variabile che già dalla notte potrebbe portare a tratti alcune piogge a carattere di rovescio o temporale. Anche le temperature saranno in calo.

