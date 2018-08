Vertenza Ryanair: nuovi scioperi in vista

Nuovi disagi in vista per chi vola con Ryanair. Dopo i ritardi e le cancellazioni dei giorni scorsi, si annunciano nuovi scioperi che creeranno problemi su diverse destinazioni europee e non solo.

Ad incrociare le braccia saranno questa volta i piloti del Nord Europa.

Dopodomani, venerdì 3 agosto, sciopereranno i piloti di base in Irlanda, mentre venerdì 10 agosto protesteranno in Svezia e in Belgio, unendosi alla vertenza contro l’azienda che sta assumendo ormai una dimensione europea.

E infine hanno votato a favore di uno sciopero anche i piloti Ryanair di Germania e Olanda. Si deciderà dopo l’ultimatum dato all’azienda per arrivare ad un accordo. Ultimatum fissato per il 6 agosto.