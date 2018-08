Videosorveglianza, il comune lancia “Adotta una telecamera”

“Adotta una telecamera” è il nuovo progetto del Comune di Angera per rafforzare il controllo del territorio con la collaborazione della cittadinanza.

A breve, sul sito dell’ente locale www.comune.angera.va.it sarà pubblicato un avviso pubblico che permetterà agli angeresi interessati di “adottare” una telecamera.

Privati, aziende o altre attività, comitati di quartiere, associazioni potranno dotarsi di una videocamera di sorveglianza “pubblica”, grazie alla messa a disposizione da parte del Comune del proprio sistema di telecontrollo cittadino. Ai privati spetterà fornire la telecamera, il punto di collegamento e l’alimentazione elettrica, mentre il Comune in cambio doterà i dispositivi del sistema di trasmissione radio, oltre a pagare le spese di collegamento alla centrale e le licenze d’uso.

La telecamera dovrà inquadrare uno spazio pubblico, come la strada della propria abitazione o azienda, o la piazza del quartiere, entrando così a far parte del sistema di videosorveglianza comunale.

“L’obiettivo – spiega il sindaco Alessandro Paladini Molgora – è quello di aumentare il controllo del territorio, prevenire atti vandalici e illeciti e creare una rete di collaborazione con la cittadinanza, che in futuro potrebbe prevedere altri sistemi di tutela del territorio, come l’avvio del controllo di vicinato.

Grazie all’ampliamento del sistema di videosorveglianza, in caso di atti illeciti gli organi di polizia locale avranno a disposizione un archivio video tale da consentire con estrema velocità, l’individuazione di chi ha commesso il reato. Il progetto di implementazione va a integrarsi con l’installazione di decine di telecamere comunali nei punti sensibili di Angera oltre che a tutti i varchi della città, avvenuta nell’ultimo periodo”.

L’avviso per le telecamere da “adottare” uscirà a inizio settembre su www.comune.angera.va.it. Informazioni presso la polizia locale e al numero 0331.930202.