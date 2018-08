Vince il concorso all’ospedale di Como: il dottor Grampa lascia Saronno

Nuovo trasferimento all’Asst Lariana dagli ospedali del Varesotto.

L’ultimo in ordine di tempo è il dottor Giampiero Grampa nominato primario della Neurologia dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Lo specialista è attualmente direttore della struttura complessa di Neurologia e Stroke Unit dell’ospedale di Saronno, presidio dell’Asst Valle Olona, ed è stato nominato a seguito del pubblico concorso svoltosi nel mese di luglio. Prenderà servizio nel presidio comasco nei prossimi mesi.

Il dottor Grampa, nato a Busto Arsizio nel 1958, si è laureato all’Università degli Studi di Pavia nel 1984. Nello stesso ateneo si è specializzato in Neurologia e Neurofisiologia Clinica e ha conseguito il perfezionamento in Neurologia dell’età evolutiva. Ha iniziato la sua carriera professionale all’Ospedale di Circolo di Busto Arsizio nel 1986 dove, nel 2002, ha ottenuto l’incarico di alta specializzazione “Stroke Unit”.

Nel 2005 è diventato primario all’ospedale di Saronno. Inoltre, dal 2015 al 2017 è stato direttore del Dipartimento Medico Aziendale dell’allora Ao “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”, ora Asst Valle Olona, e dal 2015 per un anno e mezzo ha anche contemporaneamente diretto il reparto di Neurologia dell’ospedale di Busto Arsizio.

In questi anni il dottor Grampa si è occupato in particolare della gestione dei pazienti affetti da ictus, di neurofisiologia e del potenziamento degli ambulatori per la polisonnografia e la sclerosi multipla del presidio saronnese.