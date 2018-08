Violentata nel parco, arrestato un 19enne

Un 19enne è stato arrestato dai carabinieri di Rho: è accusato di aver rapinato e violentato una ragazza di 17 anni in un parco della cittadina.

È successo nelle prime ore di lunedì mattina: secondo la ricostruzione dei carabinieri la ragazza di 17 anni si trovava nel parco pubblico di via Mazzo in compagnia del ragazzo, che aveva conosciuto occasionalmente la sera prima. Ad un certo punto il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione smodata di alcolici ed approfittando dell’assenza di altre persone nei dintorni, ha spinto a terra la ragazza abusandone sessualmente e poi le ha sottratto il telefono cellulare, un iPhone 5, percuotendola anche con calci e pugni per vincere la sua resistenza e allontanandosi subito dopo.

La ragazza, ancora sotto shock, nella mattinata di martedì si era rivolta ai carabinieri della Compagnia di Rho raccontandogli l’accaduto, e poi è stata accompagnata prima presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Rho e poi presso la “Clinica Mangiagalli” di Milano per i necessari accertamenti medici, i cui primi esiti hanno confermato la denuncia sporta dalla ragazza.

Nel frattempo i militari, sulla base della descrizione fornita dalla vittima e a seguito di ulteriori accertamenti, sono riusciti ad identificare immediatamente l’autore, rintracciandolo nel primo pomeriggio mentre si trovava nei pressi di un esercizio commerciale di Rho.

Subito bloccato e perquisito, il ragazzo, regolare sul territorio nazionale, nullafacente e pregiudicato, è stato anche trovato in possesso del cellulare che era stato sottratto alla ragazza, venendo quindi subito sottoposto a fermo di indiziato di delitto per rapina e violenza sessuale e condotto presso il carcere di San Vittore, ove si trova tutt’ora a seguito della convalida del provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria.