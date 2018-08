Visite mediche per i giocatori della Openjobmetis

La preparazione della Openjobmetis prosegue senza particolari intoppi in vista dell’esordio amichevole, in programma sabato 1 settembre a Castelletto Ticino contro Biella.

I giocatori di Caja, tra le altre cose, sono stati sottoposti a una serie di visite mediche che sono state effettuate nelle strutture del Gruppo Medicina Isber che per il settimo anno consecutivo saranno il riferimento medico per la società biancorossa.

Ferrero e compagni si sono sottoposti ai primi esami presso il punto prelievi di Nuovo Centro Fisioterapico che, insieme a Medical Point, sarà la struttura utilizzata anche nel resto della stagione sportiva per terapie e visite.

«È per noi motivo di orgoglio poter continuare questa collaborazione con il Gruppo Medicina Isber, società che ci sostiene da tanti anni con smisurata passione e profonda professionalità – ha ricordato nell’occasione il dg Andrea Conti – Grazie a questo sodalizio potremo usufruire di strutture estremamente avanzate e di personale medico cordiale e preparato».