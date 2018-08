Vivace e vincente: il Varese comincia bene

Il nuovo Varese cala subito un bel tris nell’esordio ufficiale della nuova stagione sportiva: la squadra di Domenicali ci mette un po’ di tempo contro il Cazzagobornato ma poi piazza tre gol nella porta dei bresciani intascando così i primi tre punti dell’anno, seppur validi per il gironcino di Coppa Italia di Eccellenza. Bene così, a Masnago, dove gli applausi del pubblico salutano la squadra biancorossa e diventano più convinti con il passare dei minuti.

Quello sceso in campo al “Franco Ossola” è stato un Varese non travolgente, ma bravo ad aspettare il momento giusto e sempre concentrato nel tentativo – riuscito – di “fare la partita”. Così i padroni di casa hanno costruito parecchie occasioni da rete, riducendo al minimo i pericoli, mettendo in mostra soprattutto una buona intesa dal centrocampo in su. Scelta gradita e vincente, quella di Domenicali, di dare tanto spazio agli ex Juniores che hanno ripagato la fiducia (primo gol di Silla imbeccato da Mondoni, ottimo avvio di Bianchi in fascia), anche se forse la palma del migliore va data a un “subentro”, Roberto Scaramuzza, entrato in campo al 13′ della ripresa e gran protagonista con un gol e un assist, quello tradotto in rete da Camara.

Nel complesso quindi, per oggi ci sono solo buone notizie anche se il test per il momento ha un valore limitato (il Cazzago lo scorso anno si salvò in extremis): di certo però il Varese ha mostrato vivacità e intraprendenza, con i vari Simonetto, Camara e Lercara ad assicurare qualche giocata di qualità ed esperienza nelle diverse zone del campo di gioco. Qualcosa da registrare in difesa si è visto, ma – appunto – fare le pulci oggi, dopo questa partita e a preparazione in corso – non è davvero il caso. Tanto più che Domenicali non ha potuto schierare né Piqueti né Etchegoyen, né eventuali altri innesti a cui la società sta pensando.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

VARESE – CAZZAGOBORNATO 3-0 (1-0)

MARCATORI: Silla (V) al 33′ pt; Scaramuzza (V) al 15′ st, Camara (V) al 35′ st

VARESE (4-2-3-1): Calandra; Lonardi (M’Zoughi dal 39′ st), Simonetto, Balzo (Travaglini dal 39′ st), Bianchi; Marinali (Conti dal 13′ st), Gestra; Camara, Lercara, Mondoni (Scaramuzza dal 13′ st); Silla (Moceri dal 18′ st). All. Domenicali. A disp.: Porro, Mauro, Magoga.

CAZZAGOBORNATO (4-3-3): Ravelli; Mingardi, Bellotti, Teoldi, Danesi (Gnali dal 36′ st); Ugas (Cascone dal 23′ st), Privitali, Norbiato; Farimbella (Scarsi dal 34′ st), Festoni, Dalola. All. Cefis. A disp.: Sinameta, Paravicini, Rizzini, Zani.

ARBITRO: Moretti di Como (Annoni e Vora).

NOTE. Giornata calda e serena, terreno in discrete condizioni. Ammoniti: Lercara, Ugas. Calci d’angolo: 4-1. Recupero: 0′ e 4′. Spettatori: 400 circa.