Il volley mondiale inizia il 9 settembre

Manca pochissimo per il fischio di inizio dei prossimi Campionati Mondiali di Pallavolo Maschile 2018.

La data di partenza della FIVB Volleyball Men’s World Championship Italy-Bulgaria 2018 è prevista, infatti, per il prossimo 9 settembre.

Sono 24 le squadre che partecipano, divise in 4 gironi, e che si sfideranno sui campi di Italia e Bulgaria, proprio come ci ricorda il nome ufficiale della competizione. La nostra nazionale è aggregata al Gruppo A, insieme alle nazionali di Giappone, Slovenia, Argentina, Belgio e Repubblica Dominicana.

Il primo incontro degli azzurri in calendario è a Roma, il 9 settembre, contro il Giappone. Sotto il cielo del Foro Italico, la rosa dei 14 azzurri, guidata dal ctvGianlorenzoBlengini, inizierà la sua corsa al titolo mondiale nel match inaugurale del torneo.

Tra i componenti della squadra, dopo le polemiche dello scorso anno, anche lo Zar Ivan Zaytsev, punto di riferimento di un team di giocatori ben assortiti selezionati insieme ai giovani talenti della pallavolo italiana.

Bari, Bologna, Firenze, Roma, Milano, Varna, Sofia, Ruse e Torino, la città scelta per la finale del 30 settembre, ecco i palcoscenici designati dove i protagonisti del volley mondiale si esibiranno al meglio delle loro potenzialità per portare a casa il titolo di Campioni del Mondo di Volley 2018.

Qual è il regolamento del torneo mondiale?

Sono quattro le fasi di gioco previste dal Mondiale: il match di apertura è il 9 settembre e poi al via le prime sfide dal 12 al 18, per la prima fase di qualificazione. Ogni squadra si scontrerà con tutte le altre dello stesso girone contemporaneamente in Italia e in Bulgaria. Le nazionali che si saranno classificate al 5° e 6° posto verranno eliminate. Le sedici squadre rimanenti accedono alla seconda fase del torneo dal 21 al 23 settembre, proseguendo gli scontri diretti; alla terza fase, in programma dal 26 al 28 settembre, arrivano sei squadre, le prime 4 vincitrici di ogni girone e le due migliori seconde.

A concludere la competizione sportiva, in calendario tra il 29 ed il 30 settembre, la quarta fase, quella più attesa con le migliori 4 squadre: arriveranno qui le semifinaliste del torneo e i due club che disputeranno l’attesa finale di Torino.

Un calendario davvero ricco di appuntamenti per gli appassionati della pallavolo di tutto il mondo che faranno il tifo per la propria nazionale. Ma quale sarà la squadra che vincerà i prossimi Mondiali di volley? I principali bookmaker hanno già pubblicato i loro pronostici sulle squadre favorite per la vittoria. Secondo gli esperti di volley l’Italia di Blengini è al momento dietro la Russia (vincente a quota 6.00 su Sisal Matchpoint) per la conquista del trofeo mondiale e si contende il ruolo di seconda della competizione con le nazionali di Francia e Brasile.

Come andrà a finire, comunque, lo sapremo molto presto. A noi non resta che attendere l’inizio del torneo (tra pochi giorni) e, ovviamente, tifare Italia!