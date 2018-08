Volo dedicato per le nozze Fedez Ferragni. Alitalia: “È un accordo commerciale”

Sono partiti da Linate con un “gate dedicato”. Erano gli invitati al matrimoni Ferragni Fedez che si celebrerà a Noto il prossimo 2 settembre.

Per la partenza, è stato quindi allestita un’uscita sponsorizzata dalla coppia. La notizia ha creato qualche critica e la compagnia di bandiera Alitalia è intervenuta a chiarire le cose: «In merito In merito al volo utilizzato dagli invitati del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez – si legge nella nota – Alitalia sottolinea che non si sono registrati disagi per i passeggeri in partenza dallo scalo di Milano Linate.

Si è trattato di un cosiddetto volo ‘dedicato’, ossia di un volo di linea – già previsto nella programmazione operativa della Compagnia – riservato ad un unico gruppo di viaggiatori che, quindi, erano gli unici al gate dell’aeroporto milanese. Si precisa inoltre che non si è trattato di una sponsorizzazione, ma di un normale accordo commerciale da inquadrare nella campagna pubblicitaria dell’azienda».