Volontari cercansi per tenere aperta l’aula studio.

È l’appello che Nicolò Conti, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili del Comune di Luvinate, lancia attraverso la pagina Facebook “Cantiere Giovani”.

« L’iniziativa è nata nel 2012 – spiega il consigliere – Volevamo coinvolgere le fasce più giovani della popolazione. Così, attraverso un sondaggio, si decise di allestire un’aula del centro sociale per ospitare i ragazzi in cerca di uno spazio dove studiare. All’inizio è andato tutto bene. C’era grande entusiasmo. Avevamo un volontario che ci credeva molto e ha messo a disposizione tanto tempo. C’era anche un secondo ragazzo che lo aiutava. Poi, una volta trovato lavoro e modificati gli impegni quotidiani, i due responsabili hanno dovuto rinunciare. Stiamo cercando i sostituti».

Già lo scorso anno, l’apertura dell’aula studio ha richiesto un po’ di sacrifici extra, così quest’anno si è preferito sondare il terreno: « L’amministrazione è ben lieta di proseguire nell’iniziativa – commenta Conti – ma se l’interesse è scarso, allora possiamo voltare pagina e pensare ad altre iniziative».

Aperta tre giorni alla settimana, l’aula ha avuto uno zoccolo duro di utenti, circa una decina i giovani che usufruivano di quel servizio: « Credo che, tutto sommato, il risultato sia soddisfacente anche se potevamo sperare in qualcosa di più. Probabilmente, Luvinate sconta la vicinanza con Varese e con la sua offerta di luoghi dove studiare. Per questo, nel caso non si trovassero volontari nuovi, siamo pronti a chiuderla. Possibilità di utilizzarla in altro modo ci sono».