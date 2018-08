Weekend di controlli dei Carabinieri contro droga e alcol alla guida

Continua l’attività di prevenzione da parte dei Carabinieri. Nelle giornate del 25 e 26 Agosto 2018 i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio hanno svolto un servizio per la prevenzione dei reati predatori e repressione reati inerenti il codice della strada, in particolare l’auso di sostanze alcoliche o stupefacenti alla guida di veicoli.

Messi in campo 10 pattuglie per 20 militari con uso di etilometro al fine di rintracciare, specie nell’arco notturno, conducenti in stato di ebbrezza. Durante il servizio, svolto nell’ambito dei Comuni di competenza dell’intera compagnia Carabinieri di Busto Arsizio, ha consentito di deferite in stato di libertà 5 persone sorprese alla guida di veicoli sotto l’influenza di sostanze alcoliche ai quali, oltre alla violazione penale contestata, è stata immediatamente ritirata la patente di guida.

Nell’ambito del medesimo servizio venivano rintracciati e deferiti alla locale Autorità Giudiziaria due stranieri non in regola con le norme sul soggiorno per i quali è stata inoltrata richiesta di espulsione dal Territorio Nazionale. Infine è stato individuato 36enne italiano in possesso di piccola quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish che veniva segnalato quale assuntore alla Prefettura di Varese.