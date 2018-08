WST-Show, prima Fiera Turismo Sportivo e Accessibile a MalpensaFiere

Il consenso istituzionale per WST-Show – World Sport Tourism – cresce a un ritmo elevato, decisamente incoraggiante per il valore della sua mission: a poco meno di due mesi dal debutto, la Fiera del Turismo Sportivo e Accessibile, e’ stata inserita ufficialmente dal Governo tra gli eventi della Settimana Europea dello Sport 2018.

Per Stevents e Twis, realtà ideatrici di WST-Show in calendario a MalpensaFiere da giovedì 27 a domenica 30 settembre, la conferma della capacita’ di coinvolgere chi vuole praticare sport, senza barriere, in qualunque luogo si rechi per le proprie vacanze stimolando l’offerta diffusa di servizi e strutture di qualità a tema.

Durante la rassegna, negli spazi fieristici, il cartellone delle competizioni comprende tornei di tennis wheel chair, esibizioni di sci nautico per non vedenti, gare di handbike, calcetto, beach volley, basket, arrampicata sportiva ed equitazione per proseguire con momenti dedicati al trekking, nordic walking e ciclopasseggiate.

Appuntamenti all’insegna dell’inclusività che vivrà il suo momento centrale venerdì 28 con la Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico.

La capacità di fare sistema da parte degli organizzatori ha creato un perfetto coordinamento con le amministrazioni comunali e le associazioni sportive dilettantistiche della provincia di Varese che, in contemporanea agli eventi agonistici di MalpensaFiere, realizzeranno gare dimostrative nei centri principali all’insegna del messaggio virtuoso ”Prova il tuo sport!’’.