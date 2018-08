Zanzare a Legnano: interventi di disinfestazione ogni mese

Il Comune di Legnano ha ricevuto richieste di informazioni da parte di diversi cittadini relativamente agli interventi per contrastare la presenza di zanzare sul territorio di propria competenza. Si coglie l’occasione, dunque, per comunicare alla cittadinanza che il servizio è affidato a una società specializzata, il cui incarico prevede anche azioni anti ratti, blatte e insetti in genere.

Per quanto riguarda le zanzare, vengono eseguiti interventi con larvicidi, i più efficaci, a cadenza mensile per sei mesi all’anno (il più recente si è concluso il 21 agosto, il precedente il 17 luglio). Prima di alcuni eventi che hanno richiamato un pubblico numeroso sono stati effettuati trattamenti straordinari con adulticida, anche se luci notturne particolarmente intense e notevoli concentrazioni di persone limitano l’efficacia di qualunque azione “a tappeto”.

In caso di segnalazione da parte dell’Ats in merito a possibili virus veicolati sul territorio dalle zanzare, la ditta esegue entro 24 ore interventi con larvicidi e adulticidi nelle aree interessate. Ulteriori azioni che limitano la proliferazione delle larve sono svolte ogni anno in un migliaio di pozzetti presenti in città da Cap Holding.

Nei prossimi mesi si implementeranno strumenti per contrastare la presenza di insetti anche con metodi ecologici.

Occorre sottolineare che la popolazione di zanzare e altri insetti è influenzata da fattori non controllabili e non circoscritti al territorio comunale, a partire dalle condizioni meteo, e che anche i privati, dai proprietari di immobili o terreni ai responsabili di cantieri e depositi, sono chiamati a mettere in atto misure volte a contenere la proliferazione delle zanzare.

Il sito internet comunale (www.legnano.org), nella sezione “Ambiente, verde e raccolta differenziata”, riporta consigli e informazioni utili sugli accorgimenti per limitare, per quanto possibile, la presenza di zanzare e sui reali rischi connessi al contagio di virus trasmessi dalle punture (fonti: Ats e Regione Lombardia).