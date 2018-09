Il 7 settembre “calcio d’inizio” per il Festival del Racconto

Sarà come di consueto la Villa Recalcati di Varese ad accogliere la conferenza stampa con la quale gli Amici di Piero Chiara daranno il via all’edizione 2018 del Festival del Racconto, la rassegna culturale che dal 2006 accompagna e supporta con i suoi eventi il Premio Chiara, premio che quest’anno “gira la boa” del trentennale.

Dodici anni fa il Premio Chiara decise infatti di “evolversi” e proporsi come produttore di cultura nel proprio territorio di appartenenza, parlando non solo ai lettori già consolidati, ma anche e soprattutto al pubblico giovane e non particolarmente avvezzo al “consumo” editoriale.

Il Festival del Racconto in questi anni ha così accolto a Varese e dintorni nomi di prima grandezza del mondo delle lettere, delle arti e della cultura in genere, con un sano eclettismo orientato allo scambio e all’arricchimento inter-tematico. Una formula collaudata e di successo sia per la critica che per il pubblico, capace di reinventarsi efficacemente anno dopo anno.

Alcune delle date salienti del programma per il 2018 sono già note da tempo: su tutte la Finale del Premio Chiara, “perno” della rassegna, che avrà luogo il 28 ottobre, o anche il Premio Chiara alla Carriera del quale il 18 novembre sarà insignita Dacia Maraini (nella foto).

Ma molto altro è in preparazione. Appuntamento dunque a venerdì 7 settembre alle ore 10.30 per scoprire tutti gli appuntamenti.