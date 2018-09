Acquisti su Amazon, guida per gli utenti. Come farlo in sicurezza

Crescono i dati riferiti agli acquisti in rete anche nel nostro paese: sono sempre più gli italiani che portano a termine transazioni sul web utilizzando quello che oggi è considerato il colosso per eccellenza in materia di e-commerce.

Amazon, il cui valore è cresciuto in Borsa del 50mila per cento da quando fece il proprio esordio sul mercato azionario e la cui capitalizzazione è ormai alla soglia dei 1000 miliardi di dollari. Se con l’avvento degli ecommerce, negozi online a tutti gli effetti quindi luoghi virtuali presso i quali è possibile effettuare acquisti di prodotti di ogni genere, lo shopping è diventato più semplice è bene oggi sapersi muovere per fare tutto in massima sicurezza.

Non si parla qui tanto della possibilità di prendere fregature, dato che Amazon da questo punto di vista è un brand potentissimo del quale gli utenti si fidano ciecamente; bensì di essere certi di ciò che si sta comprando, quindi di non sbagliareacquisto. Perché se la tecnologia ha introdotto novità sostanziali di un certo livello riferite alla possibilità di effettuare acquisti anche stando comodamente seduti davanti ad una tastiera del pc, d’altro canto si evidenzia un fattore piuttosto curioso: ovvero, per comprare un prodotto ci si deve fidare di ciò che si vede in rete, quindi senza toccarlo con mano.

In quest’ottica sono nate alcune realtà sempre multimediali che forniscono consigli su come acquistare su Amazon, recensioni sui prodotti da scegliere, pareri di chi abbia già acquistato quello stesso oggetto: un esempio è Besty5.com, una guida utile agli acquisti in rete e in particolare su Amazon.

Uno dei consigli che a molti sarà ormai noto è quello di sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime, il programma per non pagare le spese di spedizioni e per ricevere la merce a casa mediamente in 2 o 3 giorni massimo, lavorativi. Per chi ha qualche domanda da fare sul prodotto che si sta acquistando, c’è la possibilità di rivolgersi al centro assistenza di Amazon e le domande più frequenti sono riferite alla sicurezza.

Da questo punto di vista si può cercare di sintetizzare nel seguente modo: l’acquisto su questo grande marketplace è sempre sicuro quando si acquista un articolo marchiato come ‘venduto e spedito da Amazon’. Le altre possibilità sono ‘venduto da rivenditore e spedito da Amazon’ o ‘venduto e spedito da rivenditore’. Ovviamente la prima modalità è quella più sicura.

Come ultimo consiglio attenzione poi alle recensioni false, una delle piaghe del web attuale; una tendenza che si riscontra soprattutto quando si acquistano su Amazon prodotti da rivenditori con sede in Cina o in paesi limitrofi. In linea generale e salvo alcune casistiche, oggi come oggi acquistare su Amazon è comunque sicuro e garantito; si sta d’altra parte parlando di uno dei brand attualmente più potenti del pianeta.