Cade in mountain bike nel folto del bosco: lo salvano Vigili del fuoco e Soccorso alpino

Oggi, domenica 2 settembre, alle ore 11.30 i Vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti nel comune di Montegrino Valtravaglia, in località chiesa di San Martino per soccorrere un escursionista.

L’uomo, un 36enne, era a bordo di una montain bike quando è caduto in una zona impervia, rimanendo ferito. Fortunatamente non era solo: alcuni amici che erano con lui hanno chiamato i soccorsi che sono intervenuti in breve tempo.

Sul posto si è portata una squadra dei Vigili del fuoco con un’autopompa e un fuoristrada. Individuato l’infortunato in collaborazione con il personale sanitario dell’elisoccorso e il Soccorso alpino è stato aperto un varco nella boscaglia per permettere il recupero.

La persona è stata imbarcata a bordo dell’aeromobile del 118 con manovra al verricello e trasportata all’Ospedale di Legnano in codice giallo.