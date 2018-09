Cade in un dirupo durante un’escursione, muore varesino

Lascia il sentiero, si addentra nei boschi e cade in un dirupo perdendo la vita. A nulla sono serviti i soccorsi per un varesino che ha perso la vita in un crepaccio sotto l’Alpe Cortino, nel territorio del comune di Malesco (Vco). L’incidente è avvenuto oggi, sabato 1 settembre, alle ore 18. A recuperare il corpo del 35enne ormai senza vita, gli specialisti del reparto volo Lombardia sono intervenuti nel comune di Malesco.

L’escursionista faceva parte di un gruppo di quattro sportivi originari della provincia di Varese e durante una gita in Val Loana è rimasto vittima di un incidente. Insieme ad un altro partecipante, mentre scendeva dalla cima, ha lasciato il sentiero e si è inoltrato nella boscaglia.

Immediatamente veniva allertato il soccorso sanitario che invia un elicottero,ma purtroppo il ragazzo non era sopravvissuto alle ferite della rovinosa caduta.

A seguito dell’autorizzazione da parte del magistrato alla rimozione della salma, gli operatori SAF (Speleo Alpino Fluviale), il soccorso alpino della guardia di finanza e i tecnici del Cnsas hanno collaborato al recupero del corpo. Le operazioni di recupero sono avvenute per mezzo dell’elicottero “Drago 80” giunto da Malpensa con manovra al “vericello”. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.