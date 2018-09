“Eccoci di nuovo qui, alle soglie di un altro anno scolastico”

Parte ufficialmente oggi, 3 settembre, l’anno scolastico 2018/2019.

Riaprono asili nido e scuole dell’infanzia statali, paritarie e private. Negli istituti scolastici, i professori si ritrovano per il primo collegio docenti.

In otto scuole non si ripresentano i dirigenti che hanno salutato e sono andati in pensione: sono 25 i presidi che dovranno gestire il doppio incarico, nella scuola di appartenenza e in quella in reggenza.

Tra i “reggenti” troviamo il preside dell’Isis Valceresio Maurizio Tallone che amministrerà anche l’itis Riva di Saronno, il collega del Gadda Rosselli di Gallarate Pietro Bosello che dirigerà anche il CPIA di Busto Arsizio mentre al preside del CPIA di Varese Roberto Caielli è stato affidato anche il comprensivo di Vergiate.

Mantiene la direzione dell’istituto Vaccarossi di Cunardo la dirigente Luisa Oprandi fresca di nomina alla guida del comprensivo Varese 1. Era, infatti, uno suo desiderio poter proseguire alcuni progetti avviati lo scorso anno di cui uno di rilievo nazionale.

Tra gli altri doppi incarichi: la preside del Geymonat di Tradate Olgiati assume l’incarico al comprensivo Fermi di Fagnano Olona, il dirigente del Galvaligi di Solbiate Arno Mauro Riboni guiderà anche il comprensivo di Azzate, mentre la preside dell’IC di cantello Silvia Della Moretta sostituirà il pensionato Lucio Valli alla guida del comprensivo Iqbal di Malnate.

Il dirigente del liceo Manzoni di Varese proseguirà con il suo doppio incarico passando dal comprensivo di Varese a quello di Cavaria Fermi, il preside Daniele Chiffi assumerà il doppio incarico al Da Vinci di Somma Lombardo, Domenico Portale diventa reggente del comprensivo Fermi di Porto Ceresio, Walter Fiorentino è reggente del comprensivo Passeggini di Induno Olona mentre Paola Tadiello torna con reggenza alla Galilei di Tradate.

Completano la rosa delle 25 reggenze: Rosa Maria Pugni al comprensivo di Lavena Ponte Tresa, Fausta Zibetti al Montessori di Cardano al Campo, Barbara Pellegatta al Manzoni di Samarate, Luisella Cermisoni al comprensivo Moro di Solbiate Olona, Elena D’Ambrosio all’IC Moro di Saronno, Maria Piera Girola al De Gasperi di Caronno Pertusella, Marina Bianchi al Galilei di Busto Arsizio, Laura Ceresa al Croce di Ferno, Saverio Lo Murno al Marconi di Vengono Superiore e Annalisa Wagner all’Alighieri di Cassano Magnago.

Alla ripresa delle attività, la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Delia Campanelli ha rivolto un saluto a studenti, docenti, personale e dirigenti: