GP Carnaghese, premiata la fuga di Marchiori

Gran vittoria per Leonardo Marchiori (Zalf Euromobil Desiree Fior) nel 47° Gran Premio Industria Commercio e Artigianato disputato oggi – sabato 1 settembre – a Carnago e valido per il calendario nazionale elite e under 23.

Giornata tutta all’attacco quella del vincitore, subito protagonista di una fuga a quattro con due compagni di squadra (Lonardi e Battistella) e con Scaroni della Petroli Firenze Hopplà. Con il drappello tenuto sotto controllo dal plotone, si è formato un secondo gruppo di attaccanti con i vari Oldani, Konychev, Zoccarato, Dorigoni, Baseggio, Zambelli, Marengo e Bertone che però non hanno raggiunto i battistrada. L’azione di Marchiori e soci è sembrata affievolirsi in più occasioni ma, un po’ a sorpresa, all’ultima tornata il poker di attaccanti ha consolidato il vantaggio (2’02” sul primo inseguitore, Draperi).

E così è stata una questione a quattro, con la Zalf che non poteva perdere un’occasione del genere: Marchiori ha lasciato la compagnia lasciando agli altri lo sprint per il piazzamento, vinto da Scaroni su Leonardi e Battistella. Quinto Marengo. Alla corsa organizzata dalla S.C. Carnaghese del presidente Zanzi hanno preso parte 161 concorrenti che si sono misurati sulla distanza dei 164 chilometri, otto tornate del Circuito del Seprio.