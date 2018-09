Non ha la licenza per vendere libri. Tremila euro di multa

Vendeva libri a pochi passi dalla Prepositurale ma non aveva la necessaria autorizzazione e così a suo carico è stato emesso un verbale da 3mila euro.

Protagonista dell’ultimo controllo contro gli abusivi della Polizia locale un 55enne originario del Senegal. L’uomo è stato fermato mercoledì mattina poco dopo le 9,30 in via Roma da due agenti. Non avendo la licenza è stato portato al comando di piazza Repubblica. Con l’identificazione i vigili hanno scoperto che si tratta di un richiedente asilo in attesa che la sua pratica venga vagliata.

Gli agenti hanno sequestrato i libri ed hanno sanzionato il venditore irregolare. In base alla legge regionale dovrà pagare una multa di 3mila euro.