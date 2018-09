Openjobmetis in carrozza: domenica sera sarà derby con Milano

Affamata e feroce come quando l’avevamo lasciata, la Openjobmetis inizia con una larghissima vittoria il proprio precampionato, travolgendo una tenerissima Biella nella semifinale del “Memorial Giani” di Castelletto Ticino. I biancorossi, più cajani che mai, mettono sul parquet del PalaEolo una determinazione rara per questi periodi estivi e si regalano così il primo vero derby stagionale: la finale contro la AX Armani Exchange in programma alle 20,30 di domenica sera.

Tutto facile, dunque, per Varese anche se la vittoria andrà ricalibrata al cambio di avversarie più stazzate ed esperte (Milano in questo senso è attrezzatissima…). Intanto i tifosi hanno potuto innanzitutto trovare conferme dai giocatori rimasti dalla passata stagione: Tyler Cain è stato (per noi) il migliore in campo, ben supportato dai compagni di squadra, mentre anche Avramovic ha saputo dare al quintetto biancorossi quelle sferzate che ci si aspettano da lui. Meno scintillanti i nuovi: se Moore è piaciuto in avvio (poi Caja ha concesso molti minuti a Tambone), Archie e soprattutto Scrubb hanno spesso litigato con il canestro. Qualche bello spunto per Iannuzzi sotto i tabelloni, mentre Bertone – a nostro avviso positivo – si è preso più di un’urlataccia da parte di Caja per qualche buco in difesa. Insomma, è tempo di allenamento anche per l’ugola rovente dell’Artiglio. A voler trovare qualche problema, si possono leggere gli score nel tiro pesante (8-29) e nei liberi (12-23), ma si sa che per tirare servono le gambe e non solo le mani o la mira. E le gambe a questo punto della preparazione possono essere molto imballate.

“Positivo vedere questa aggressività sia in difesa sia in attacco, questa voglia di correre – spiega proprio Caja nel dopo partita – Al di là degli accorgimenti tecnici è importante che la squadra abbia messo in mostra questo modo di fare. Il test con Biella conta il giusto anche perché i nostri avversari sono un po’ in difficoltà: domani sera invece ci sarà Milano che ha tutta un’altra fisicità e fa impressione per quanto è lunga e talentuosa. Dovremo giocare una partita pensando a noi stessi e alle nostre cose senza guardare a chi avremo di fronte. Sarà una bella sfida, come è una sfida intrigante trovare il ritmo con le amichevoli per poi tenerlo anche durante la stagione con l’alternanza tra coppa e campionato”.

LA PARTITA

Varese pasticciona nei primi possessi, in particolare con Avramovic, ma quando Moore arma il braccio da tre la OJM allunga (15-10). Il parziale si allunga (11-0) anche con il secondo quintetto che tiene alta l’intensità, così alla prima sirena i biancorossi comandano 25-14.

Il secondo quarto è molto meno brillante sul versante attacco, ma la Openjobmetis regge molto bene l’urto in retroguardia ed evita rimonte. Poi si sveglia Avramovic che riapre il divario fino al 43-22 della pausa lunga.

Nella ripresa è soprattutto Cain e mettere in scacco la difesa biellese con un cocktail di soluzioni che la difesa rossoblu non riesce ad arginare. I compagni poi servono il pivot del Minnesota con regolarità ed è lui il primo ad andare in doppia cifra; chi non segna (7 punti in 10′) è Biella che alla mezz’ora è sotto di 33 (62-29).

L’ultimo periodo non può certo cambiare le cose: Caja continua a provare quintetti e a trovare intensità, Biella si affida ad Harrel che gonfia il tabellino a cose ampiamente fatte mentre Avramovic “sorpassa” Cain: il serbo è il primo top scorer dell’annata varesina in una serata da +34.

OPENJOBMETIS VARESE – PALL. BIELLA 84-50

Parziali: 25-14, 43-22; 64-29.

VARESE: Archie 8 (3-5, 0-5), Moore 9 (3-4 da 3), Avramovic 18 (4-4, 3-6), Iannuzzi 9 (4-5), Natali 5 (1-3, 1-3), Bertone 11 (3-4, 1-2), Scrubb 2 (0-2, 0-3), Verri, Tambone 4 (2-2, 0-2), Cain 16 (6-9), Bertoglio ne, Ferrero 2 (1-2, 1-4). All. Caja.

BIELLA: Bertetti, Chiarastella 1, Saccaggi 7, Nwokeoye, Rajacic, Torgano, Pollone 1, Wheathle 3, Sims 11, Vildera 8, Herrel 19. All. Carrea.

NOTE VARESE. Da 2: 24-36. Da 3: 8-29. Tl: 12-23. Rimbalzi: 40 (13 off., Cain 9). Assist: 22 (4 con 4). Perse: 10 (Cain 2). Recuperate: 11 (Ferrero 3). Usc. 5 falli: Ferrero.