Openjobmetis, è il momento dell’esordio

Due settimane sono volate e per la Openjobmetis è giunto il momento del primo vero test nel fitto programma di precampionato voluto da Caja e dalla dirigenza biancorossa in vista della nuova stagione. Sabato 1 e domenica 2 settembre al PalaEolo di Castelletto Ticino, Ferrero e compagni scenderanno in campo nel Memorial Luciano Giani, prima sfidando Biella (sabato, 20,30) e poi una tra Milano e Casale Monferrato, di fronte nell’altra semifinale.

L’appuntamento è particolarmente comodo per i tifosi biancorossi che hanno a disposizione due partite a pochi chilometri dalla Città Giardino per iniziare a capire che tipo di squadra dovranno sostenere nei match ufficiali a partire da ottobre. La speranza è quella di superare subito Biella, che da alcuni anni disputa la A2 dopo molte stagioni nella massima serie, e magari di affrontare la AX Armani Exchange nella finale di domenica. Sulla carta le due lombarde sono superiori alle piemontesi (anche Casale è in A2, capitano è il “nostro” Niccolò Martinoni: lo scorso anno perse la finale playoff con Trieste) ma il basket d’agosto sa essere traditore.

Il torneo è organizzato dall’Oleggio Magic Basket, squadra di Serie B dall’alto tasso di varesinità (il coach è Paolo Remonti, in squadra anche Marusic e Parravicini) che ha scelto di aprire il bel palasport di Castelletto a formazioni delle due massime categorie nazionali. Biglietti e abbonamenti sono disponibili sia ai botteghini, sia sul circuito Vivaticket. Domenica le finali si disputeranno negli stessi orari: alle 18 il match per il terzo posto, alle 20,30 quello per il titolo.

VareseNews racconterà la gara di esordio con un liveblog già attivo, con la possibilità per i lettori di intervenire in diretta o scrivendo nello spazio commenti o usando l’hashtag #direttavn (su Twitter e Instagram). Per accedere al live, CLICCATE QUI.