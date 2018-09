Pioggia di medaglie per l’Italia alla Granfondo Mondiale di Varese

Si è conclusa con una grande festa in piazza Repubblica la quattro giorni della Granfondo Mondiale Varese 2018. Tutti i 3.000 atleti che hanno partecipato alla competizione, i loro accompagnatori e qualche curioso si sono infatti ritrovati in piazza per un pranzo tutti insieme e le premiazioni.

Una competizione che ha abbondantemente premiato l’Italia. I ciclisti del nostro Paese hanno infatti portato a casa ben 16 medaglie sulle 54 disponibili, vincendo anche in termini assoluti. Con 3 ore 24 minuti e 36 secondi è infatti Elettrico Tommaso il primo arrivato della Granfondo ed è sempre un italiano ad aver vinto la mediofondo: Previde Massara Marco con un tempo di 02:52:24.

Una grande festa che ha chiuso quattro giorni di grande sport per la nostra provincia. «Voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato e reso possibile questa manifestazione» ha detto dal palco il numero 1 della società ciclistica Alfredo Binda, Renzo Oldani, elencando dal Comune alla Camera di Commercio passando per «gli 800 volontari che hanno reso possibile tutto questo e i ragazzi dell’Istituto Falcone che hanno cucinato questo enorme pranzo».

Ma oltre ai premiati c’è anche chi non dimenticherà ma questa giornata e questa gara. Durante il pranzo, infatti, un ragazzo belga ha chiesto alla fidanzata di sposarlo e lei gli ha detto sì, per ben due volte (LEGGI QUI)

Ecco vincitori di tutte le categorie.

Categoria 19/34 anni uomini

ELETTRICO TOMMASO – Italia – 03:24:36

MERCKX NIELS – Belgio – 03:24:40

CARA RÉMI – Belgio – 03:24:40

Categoria 19/34 anni donne

LEONARDI JESSICA – Italia – 04:04:13

JESENKO ERIKA – Slovenia – 04:04:24

ŠIMENC LAURA – Slovenia – 04:04:30

Categoria 35/39 anni uomini

VAN GOOLEN JURGEN – Belgio – 03:30:23

GLORIEUX FREDERIC – Belgio – 03:30:23

FRAISSIGNES FABIEN – Francia – 03:30:23

Categoria 35/39 anni donne

DESSART MARIE – Belgio – 04:04:13

LANCIONI BARBARA – Italia – 04:04:22

CAIRO ELENA – Italia – 04:04:28

Categoria 40/44 anni uomini

D’ERRICO ALFONSO – Italia – 03:27:30

HOUBEN KRISTOF – Belgio – 03:27:30

HERBRETEAU LOIC – Francia – 03:27:31

Categoria 40/44 anni donne

BARBARA BILLI – Italia – 04:06:18

PETTENON JENNY – Australia – 04:06:27

BOVILL ESTA – Regno Unito – 04:06:33

Categoria 45/49 anni uomini

PORTILLO SALDAMANDO RAUL – Spagna – 03:27:00

BORRELLI ANTONIO – Italia – 03:27:06

DEVITTORI ROGER – Svizzera – 03:27:18

Categoria 45/49 anni donne

SCHARTMÜLLER ASTRID – Germania – 04:05:56

GORINI MICHELA – Italia – 04:05:57

BANERJEE KATIE – Australia – 04:05:58

Categoria 50/54 anni uomini

BIRD BRUCE – Canada – 03:29:00

MOTTA EMANUELE – Italia – 03:29:00

NICOLETTI STEFANO – Italia – 03:32:04

Categoria 50/54 anni donne

PRATI MARIA CRISTINA – Italia – 03:08:06

PANCARI ELENA – Italia – 03:12:58

FREDRICKS TANYA – Stati Uniti – 03:16:33

Categoria 55/59 anni uomini

COCQUYT PATRICK – Belgio – 03:37:01

FJELDAVLIE JØRN – Norvegia – 03:42:04

COLAGE’ STEFANO – Italia – 03:42:04

Categoria 55/59 anni donne

CAPPIELLO OLGA – Italia – 03:08:06

HARNETT KIKSTRA SARA – Nuova Zelanda 03:11:51

SCIUCCATI MARINELLA – Italia – 03:14:49

Categoria 60/64 anni uomini

PREVIDE MASSARA MARCO – Italia – 02:52:24

KUZNETSOV VLADIMIR – Russia – 02:52:26

MAGNALDI FULVIO – Italia – 02:52:37

Categoria 60/64 anni donne

JEANNIE LONGO – Francia – 03:06:38

NASH MARIA – Australia – 03:16:57

MOUAT LESLEY – Nuova Zelanda – 03:18:08

Categoria 65/69 anni uomini

CULL ROGER – Australia – 02:53:13

NAVARRO JOEL – Francia – 02:58:08

BAKLANAU MIKALAI – Bielorussia – 02:58:13

Categoria over 65 donne

LUNDSTROM LENA – Svezia – 03:19:28

EMBLIN JULIA – Australia – 03:26:53

THUREAU GISELE – Francia – 03:33:37

Categoria over 70 uomini

HRINKOW GERHARD – Austria – 03:00:20

MOREAU PIERRE – Francia – 03:02:31

CHABANEL CLAUDE – Francia – 03:02:32