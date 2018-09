Posta abbandonata nel parchetto: la trova la Protezione civile

(immagine di repertorio)

Erano lì abbandonate nell’erba mentre i legittimi destinatari, tutti saronnesi, probabilmente attendevano invano il loro arrivo. Solo lo spirito di osservazione dei volontari della Protezione civile comunale ha evitato che andassero perse decine di missive.

Nel corso di uno dei tanti pattugliamenti delle aree verdi cittadine gli uomini in giallo del Nucleo comunale hanno trovato, nel parchetto dell’ultimo tratto di via Parini, buste e cartoline spedite ma non consegnate. Le hanno raccolte con cura (erano in ottimo stato perché fortunatamente non aveva ancora piovuto) e le hanno portate prima al comando di piazza Repubblica della polizia locale poi all’ufficio postale centrale di via Varese.

Ora si ricostruirà il tragitto di ogni busta cercando di capire come mai non siano state consegnate. Si indagherà anche per escludere la possibilità di un vandalismo o di un dispetto. Terminati gli accertamenti saranno riportate ai legittimi proprietari.